Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК запретят работать с коллекторами

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2 марта 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект, исключающий возможность заключения управляющими компаниями агентских договоров с коллекторами, внесен в Госдуму.

«В системе займа должны безусловно соблюдаться процедуры правового взаимодействия сторон. Ранее нами был установлен запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ. Однако управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона и стали заключать так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов», — сообщила заместитель председателя Госдумы, один из авторов законопроекта Ирина Яровая.

Также законопроект вводит обязательное требование, согласно которому в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка, жильцы сохранят все права, и новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей компанией.

Парламентарий подчеркнула, что анализ региональной правоприменительной практики, проведенный Советом законодателей, свидетельствует о целесообразности таких изменений.

Известно, что законопроект поддержали в Минюсте России и федеральной службе судебных приставов.

Ранее сообщалось, что Совет Госдумы рассмотрит законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ.