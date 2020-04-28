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Дистанционное обучение в Московской области будет приостановлено

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Дистанционное обучение в Московской области будет приостановлено
Фото: pixabay.com

В Московской области объявили, что на время майских праздников в течение восьми дней будет приостановлено дистанционное обучение. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписано губернатором региона Андреем Воробьевым. Учащиеся будут освобождены от дистанционного обучения с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее в Подмосковье рассказали, при каких условиях в регионе могут начать снимать введенные из-за коронавируса ограничительные меры.

АБ

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