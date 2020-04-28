В Минтруде рассказали о сценарии в пять миллионов безработных

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28 апреля 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Фото: pixabay.com

Глава Минтруда Антон Котяков признался, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в ведомстве рассматривали сценарий, при котором в России количество безработных составит 5 миллионов человек.

Министр отметил, что, несмотря на все предположения, сейчас в стране наблюдается тенденция к сохранению занятости. Он отметил, что на сегодняшний день в России 3,7 миллиона лишены работы, из них порядка 950 человек обратились в центры занятости.

«Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя», - сказал министр. Он добавил, что многие из введенных мер по поддержке населения приносят свои плоды.