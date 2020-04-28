Жириновский предложил отправить иностранных рабочих на строительство дорог

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдума РФ

Руководитель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил создавать «какие-то условия» для увеличения инвестиций. Об этом он заявил на встрече руководства ГД и лидеров думских фракций с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной и банкирами.

«Какие‑то условия нужно создать, чтобы было больше инвестиций», – сказал он.

Жириновский отметил, что «у нас полно иностранных рабочих, которые остались без работы», и их надо каким-то образом задействовать.

«Может как‑то профинансировать эти рабочие места под строительство дорог и вывезти их из больших городов. И они бы могли строить, это надо делать. Может быть, использовать этот кризис для того, чтобы решить проблему дорог», – предложил парламентарий.

Кроме этого, Жириновский выступил с инициативой в период пандемии «подумать над ограничением работы коллекторов».

Ранее на этой же встрече зампред Госдумы Алексей Гордеев заявил, что «картина поддержки малого и среднего предпринимательства достаточно тревожная».