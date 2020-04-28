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28 апреля 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Старение человеческого организма – процесс неизбежный. Но только не для ученых. Исследователи со всего мира активно разрабатывают новые способы омоложения клеток, которые могут спасти человека от старости.

Вопрос о старении человека – одна из самых животрепещущих загадок для ученых со всего мира. Эта тема волнует научное сообщество вот уже сотни лет, и переодически появляются сообщения о том, что человечество стоит на пороге разгадки. Однако до сих пор единого решения проблемы нет: дело в том, что прежде чем искать «вакцину от старения», необходимо разобраться, в чем кроются причины этого процесса. И здесь мнения учёных разделяются.

пожилой мужчина

Вполне очевиден тот факт, что, когда речь заходит о разработках в этой области медицины, все не так однозначно и сказочно, как может изначально показаться. Сегодня научное сообщество лишь выдвигает различные теоретические позиции о том, как именно продлить человеку молодость. До практического решения ещё очень далеко, но заявления, которые исследователи делают сегодня, могут пригодиться в будущем. Пока что наши современники погружаются в более глубокое и детальное изучение причин старения организма, что переодически приводит к интригующим открытиям.

Почему человек стареет?

Науке известен целый спектр причин процесса старания человека, которые нашли отражение в различных теориях. Условно эти теории можно разделить на две группы. Первую группу можно назвать эволюционной, вторую «теорией случайных повреждений клеток». Так, сторонники первой теории заявляют о том, что старение уже запрограммировано в организме, и потому неизбежно. Эволюция жизни обусловила появление разных процессов, которые, пусть и кажутся, на первый взгляд, «вредными», тем не менее в контексте целой популяции приносят исключительно пользу. Вот и старение – один из таких процессов.

Например, если бы особи одной популяции со временем не старились и не умирали, популяция бы увеличивалась, а средства для её существования сокращались бы. То есть, чем больше особей, тем меньше они могут позволить себе продуктов питания, что привело бы к смерти целой популяции. Можно смоделировать простой пример. В одном лесу живут гепарды и антилопы. Гепарды не стареют и размножаются: их популяция стремительно растёт. Всем особям для того, чтобы выжить, необходимо питаться. Резкое увеличение популяции гепардов приводит к тому, что все антилопы оказываются съедены. В итоге все гепарды постепенно умирают с голода. Процесс старения как раз не допускает такое развитие событий.

клетка человеческого организма

Вторая теоретическая группа рассматривает процесс старения с другой стороны. Согласно ей, это явление нельзя объяснить какой-то потребностью эволюционного развития. По мнению сторонников этой группы, организм за всю свою жизнь борется с различными повреждениями, в том числе и клеточными. Они, в свою очередь, накапливаются. Это в итоге и приводит к его старению.

Есть ли лекарство?

Можно однозначно сказать, что лекарства от старения нет, и изобретено оно будет очень нескоро. Более того, возникает вопрос целесообразности его создания: если вспомнить историю с гепардами, то борьба со старением уже не представляется благом для общества. Однако в последние годы было совершено несколько серьёзных открытий, которые в дальнейшем повлияют на развитие этого вопроса.

Так, например, можно обратить внимание на то, что ученое сообщество разделяет понятия биологического и хронологического возраста. Биологический возраст вычисляется не тем, сколько лет прожил человек, а рядом физических и биологических признаков. Буквально, биологический возраст означает, насколько высока вероятность смерти человека. Вероятность эта вместе со старением организма увеличивается. Одним из таких признаков можно назвать ухудшение работы тимуса, то есть, органа иммунной системы, который вырабатывает, так называемые Т-лимфоциты и со временем замещается на жировую ткань. Этот процесс и приводит к старению. Учеными был испытан особый препарат из антидиабетических средств и гормонов для того, чтобы улучшить работу тимуса. Эксперимент привёл к тому, что у испытуемых людей за год исследования произошло биологическое омоложение на целых два «условных» года. Однако пока говорить о том, что препарат можно начать массово применять для борьбы со старением, рано. Во-первых, побочные эффекты, которые вызывает его действие, не изучены до конца, а такие эффекты есть. Например, боль в суставах или чувство тревожности. Более того, количество испытуемых волонтеров было недостаточным для того, чтобы открыто заявлять о действенности метода.

Стэнфордский университет

Другой способ профилактики аутоиммунных заболеваний, которые связаны со старением, предложили литовские и русские ученые. Среди этих заболеваний можно выделить болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также атеросклероз. Все они возникают как раз из-за ухудшения работы Т-лимфоцитов. Для того, чтобы предотвратить этот процесс, ученые предложили проводить «лимфоцитарную вакцинацию». Метод предполагает введение в стареющий организм «иммунокомпетентных клеток», которые могут усилить работу Т-лимфоцитов для защиты человека от внешних факторов воздействия. При этом, если этот метод будет широко применяться, необходимо создать нечто вроде иммунологического банка, где будут храниться клетки. А лучше всего человеку будут подходить его собственные клетки, и потому каждый желающий должен будет сдавать в молодости материал, который в будущем спасёт его от старения.

Ещё одно исследование было проведено учеными из Стенфордского университета. Там попытались омолодить постаревшие клетки: эксперимент увенчался успехом. Для этого ученые использовали механизм создания стволовых клеток. Они вынуждали клетки производить специальные белки, факторы Яманаки. Эти белки имеют большое значение в образовании эмбриональных клеток. Затем ученые работали с негативными факторами, которые были вызваны старением. В конечном счёте эксперимент привёл к тому, что полученную клетку фактически нельзя было отличить от молодого аналога. Если говорить более простым языком, то в ДНК клетки есть «вредные» участки, влияние которых молодая клетка может сдерживать, но со временем эта способность ослабевает. Ученым удалось изменить этот процесс.

Помимо этих методов есть и другие. Но необходимо сказать, что ни один из способов пока не может в полной мере обеспечить процесс омоложения организма. Все это – только эксперименты, которые, тем не менее, открывают перспективы светлого (или мрачного) будущего без старости. Или, как минимум, будущего, в котором старение будет сильно замедлено. Пока ученые только изучают этот вопрос.