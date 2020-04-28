«Вам Путин обещал, Путин пусть и выплачивает», сказали медсестре в Коммунарке. Она записала видеобращение

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28 апреля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая младшая медсестра больницы в Коммунарке Наталья Любимая, которая ранее на условиях анонимности дала интервью «Открытым медиа», записала видеообращение, где рассказала о невыносимых условиях работы в клинике.

По ее словам, она решилась на открытое заявление после массовых опровержений, в том числе после заявления главврача Дениса Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников и никто не собирается увольняться.

По словам бывшей сотрудницы, для персонала не организованы комнаты отдыха, горячее питание, нет и средств индивидуальной защиты. Уже после выхода материала о том же рассказала еще одна медсестра, приезжая из Средней Азии: за март никаких доплат не было. Обе сотрудницы сообщили, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты.

Любимая подчеркнула, что за месяц работы ей заплатили всего 26 тысяч рублей, хотя она работала на трех ставках, не заплатив президентских премий. «Вам Путин обещал, Путин пусть и выплачивает», — сказали ей.