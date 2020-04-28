Министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку

Об этом стало известно на правительственной планерке. О причинах отставки не сообщается.
Виктор Мажаров возглавлял краевой Минздрав с 2009 года. На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал власти края за то, что регион оказался среди отстающих по части борьбы с коронавирусом.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Инстаграм написал, что «за минувший день в нашем крае умерли еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией».
Таким образом, в Ставропольском крае зарегистрирован 491 случай заболевания, в том числе – у 45 детей. В тяжелом состоянии находятся 14 человек.
Губернатор также призвал жителей края отказаться от посещения кладбищ на Радоницу, которая выпала на 28 апреля.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье родственники погибшего от COVID-19 врача будут получать 3 млн рублей.