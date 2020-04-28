Министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Фото: сайт правительства СК

Об этом стало известно на правительственной планерке. О причинах отставки не сообщается.

Виктор Мажаров возглавлял краевой Минздрав с 2009 года. На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал власти края за то, что регион оказался среди отстающих по части борьбы с коронавирусом.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Инстаграм написал, что «за минувший день в нашем крае умерли еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией».

Таким образом, в Ставропольском крае зарегистрирован 491 случай заболевания, в том числе – у 45 детей. В тяжелом состоянии находятся 14 человек.

Губернатор также призвал жителей края отказаться от посещения кладбищ на Радоницу, которая выпала на 28 апреля.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье родственники погибшего от COVID-19 врача будут получать 3 млн рублей.