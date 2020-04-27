На Ставрополье родственники погибшего от COVID-19 врача будут получать 3 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NewsTracker.ru

Фото: Pixabay

В Ставропольском крае принят региональный закон о дополнительных гарантиях для медиков, работающих в условиях эпидемии коронавируса. Если медработник заразится COVID-19, то ему выплатят до 1 млн рублей в зависимости от тяжести последствий. В случае смерти врача его родственники получат 3 млн рублей.

Сообщается, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил оперативно оказывать соцподдержку врачам.

Он отметил, что врачи фактически работают в условиях рисков, близких к военным.

«Они, как и их семьи, должны быть защищены», - заявил Владимиров.

25 апреля в Ставропольском крае скончался медик, работавший с пациентами, зараженными коронавирусом.