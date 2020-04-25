В Ставропольском крае скончался медик, работавший с зараженными коронавирусом

На Ставрополье скончался первый медицинский работник, который непосредственно контактировал с зараженными коронавирусом. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил в своем Инстаграм.
«В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою», – написал Владимиров.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего медика и отметил, что «работа медика – всегда подвиг, но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни».
По данным краевого оперативного штаба, на Ставрополье зарегистрировано 385 случаев коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов.
Ранее сообщалось, что глава Карелии разрешил жителям республики съездить на дачи в майские выходные.