Южноуральские коммунальщики получили дополнительные средства защиты

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28 апреля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко вручил медицинские маски коммунальщикам. Фото пресс-службы депутата

Коммунальщики Копейска получили несколько тысяч медицинских масок и перчаток. Дополнительные средства защиты сотрудникам системы ЖКХ передал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко.

«Дефицит средств индивидуальной защиты по-прежнему сохраняется. Поэтому принял решение на личные средства купить медицинские маски и перчатки и раздать их тем, кто на передовой борьбы с COVID-19, тем, кто по долгу службы больше других вынужден общаться с людьми. Надеюсь, что это поможет и дальше всем оставаться здоровыми», - заявил Литовченко.

Депутат считает, что в такое непростое время каждый должен осознавать ответственность за безопасность себя и окружающих. Тем более коммунальщики, которым нужно проводить санитарные мероприятия для населения. «Дезинфекция всех подъездов два раза в неделю, – рассказал директор управляющей компании Альберт Исаев. – Плюс еженедельная комплексная уборка - от дверных ручек в подъезд до лестничных перил и почтовых ящиков. И хотя часть работников переведены на удаленный прием посетителей, не всё удается решать по телефону. Нужные людям справки мы выдаем в офисе, много вопросов об оплате коммунальных услуг».