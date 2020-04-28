Аргументы Недели → Общество 13+
В среду в Москве произойдет рекордное понижение атмосферного давления
28 апреля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости
Аргументы Недели → Общество 13+
28 апреля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Олег Фочкин
Общество
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