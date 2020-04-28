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В среду в Москве произойдет рекордное понижение атмосферного давления

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

В среду в Москве произойдет рекордное понижение атмосферного давления
Москва-сити, pixabay.com
В грядущую среду, 29 апреля, в Москве будет зафиксировано рекордное понижение атмосферного давления. Согласно последней информации метеорологов, завтра циклон будет пересекать столичный регион.
 
В среду днем, по словам синоптиков, атмосферное давление в столице России упадет и окажется на уровне около 736 миллиметров ртутного столба, приблизившись к рекордно низкому значению. Не исключено, что в течение дня рекорд будет побит.
 
Отметим, что нормальным считается атмосферное давление на уровне 748 миллиметров ртутного столба.
ЕТ

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