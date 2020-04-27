Какая будет погода в Москве в первые дни мая

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27 апреля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Москва

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в столице на текущей неделе, в том числе в первые дни мая. Жары не предвидится, дожди и холодные ночи ожидают москвичей.

Завтра по территории московского региона пройдет атмосферный фронт. Пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до +10 °С. 28 марта жителей столицы ожидает небольшой антициклон. При переменной облачности без существенных осадков ночь будет холодная, температура воздуха 0…+2 °С, днём +11 °С.

В последующие два дня будут идти дожди, усилится ветер. В среду ночью +3…+5 °С, днём +11…+13 °С. В четверг температура снизится, +1…+3 °С ночью и +9…+11 °С днем.

1 мая ночью ожидается до +2…+4 °С, в дневные часы не выше +7…+9 °С. Такая же примерно погода сохранится и 2 мая.