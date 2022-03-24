Синоптик Позднякова: в Москву на неделю придёт зима

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24 марта 2022, 13:39 Источник: Радио 1

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press, globallookpress.com

Синоптик Позднякова сообщила о существенных недельных похолоданиях в Москве с 25 марта.

Эксперт рассказала о возвращении зимней погоды на неделю в столичный регион. Изменения начнутся днем 25 марта. «Атмосферное давление станет понижаться. Погода будет облачная, с прояснениями, и к вечеру начнётся небольшой дождь. За счёт увеличения облачности температура воздуха будет от +2 °C до +7 °C. При этом ветер пока не начнёт усиливаться», — сообщила специалист Метеобюро в беседе с «Радио 1».

21 марта, в понедельник, специалист «Фобоса» Александр Синенков уже прогнозировал похолодания в Москве.