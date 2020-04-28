Коронавирус 28 апреля: число заболевших COVID-19 в мире превысило 3 млн, в Подмосковье продлят режим самоизоляции

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28 апреля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 28 апреля в мире коронавирус диагностирован у 3 075 349 человек, 211 688 погибли, а 931 928 – выздоровели. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели»





Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3 млн. COVID-19 выявили в 185 странах.По количеству инфицированных Соединённые Штаты лидируют: в стране уже насчитывается больше миллиона заболевших.

Вирусолог сообщил, когда снизится число новых случаев COVID-19 в России. По мнению доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, этого можно ожидать уже через пару недель.

В Подмосковье режим самоизоляции продлят до конца майских праздников. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал в своём Instagram: «Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники».

В Новосибирской области более 50 медиков заразились коронавирусом. У 28 человек заболевание протекает бессимптомно.

В Таиланде режим ЧП и комендантский час продлили до 31 мая. Власти страны приняли это решение из-за высокой вероятности возникновения второй волны эпидемииCOVID-19.

Америка ищет способ «наказать» Китай за вспышку коронавируса нового типа. Такая информация появилась в Сети. Ранее сообщалось, что руководство США убеждено – на КНР лежит вина за невозможность сдержать распространение COVID-19.





