США ищут способ «наказать» Китай за вспышку COVID-19

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28 апреля 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas/CNP/AdMedia

В сети появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки в настоящий момент рассматривают возможность привлечь Китай к ответственности за вспышку коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось, что американское руководство убеждено – на КНР лежит вина за невозможность сдержать распространение COVID-19.

Президент США Дональд Трамп уточнил, что Германия ищет способ "наказать" Китай за случившееся, такую же возможность изучает сейчас американская сторона. Глава Штатов уточнил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по данному вопросу, однако в настоящий момент проводится серьезное расследование.