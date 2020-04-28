Трамп хочет вывести войска США из Афганистана из-за распространения коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет добиться полного вывода американских войск с территории Афганистана в связи со стремительным распространением коронавируса нового типа.
Согласно последней информации журналистов, глава США опасается масштабной вспышки заболевания в Афганистане.
Напомним, ранее американские военные начали покидать страну в рамках вывода войск, предусмотренного а мирном соглашении между Соединенными Штатами и движением "Талибан", деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.