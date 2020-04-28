Трамп хочет вывести войска США из Афганистана из-за распространения коронавируса

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28 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

американские солдаты, pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет добиться полного вывода американских войск с территории Афганистана в связи со стремительным распространением коронавируса нового типа.

Согласно последней информации журналистов, глава США опасается масштабной вспышки заболевания в Афганистане.

Напомним, ранее американские военные начали покидать страну в рамках вывода войск, предусмотренного а мирном соглашении между Соединенными Штатами и движением "Талибан", деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.