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В Калифорнии из-за толп людей на пляжах ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер

, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Калифорнии из-за толп людей на пляжах ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер
пляж в Калифорнии, pixabay.com
Губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом заявил, что власти намерены ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер из-за COVID-19 после того, как в выходные толпы людей вышли на пляжи.
 
Ньюсом подчеркнул, что правоохранительные органы Калифорнии уже проинструктированы на этот счет. Губернатор добавил, что штат находится в нескольких неделях от важных перемен в режиме "Оставайтесь дома", однако если люди перестанут соблюдать социальную дистанцию, эпидемия может затянуться. 
 
В общей сложности на территории Калифорнии выявлено более 43 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 1755 пациентов.
ЕТ
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