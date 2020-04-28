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В Перми выписали еще шесть человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Перми выписали еще шесть человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции
пробирки, pixabay.com
Из краевой инфекционной больницы Перми выписали еще шесть человек, которые излечились от коронавируса. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 28 апреля, власти региона.
 
Подчеркивается, что речь идет о трех мужчинах и трех женщинах – все они младше 65 лет. Общее количество выздоровевших от COVID-19 жителей региона увеличилось до 67. 
 
В настоящий момент в больницах остается 381 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". 1884 жителя Пермского края находятся сейчас на домашнем карантине.
ЕТ
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