Песков: Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России в День Победы.
«Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Изначально планировалось пригласить на торжества в Москву лидеров других стран, однако из-за эпидемии коронавируса было решено перенести праздничные мероприятия.
Ранее президент заявил, что мероприятия по случаю юбилея Победы обязательно состоятся, но позднее.