Песков: Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России в День Победы.

«Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Изначально планировалось пригласить на торжества в Москву лидеров других стран, однако из-за эпидемии коронавируса было решено перенести праздничные мероприятия.

Ранее президент заявил, что мероприятия по случаю юбилея Победы обязательно состоятся, но позднее.