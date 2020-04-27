Московские врачи оценили эффект лечения пациентов с коронавирусом плазмой

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, лаборатория

Врачи города Москвы зафиксировали определенные улучшения у борльных коронавирусом, которым переливают плазму крови выздоровевших. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что нет никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает значительно легче. Такой метод лечения используется только для пациентов в критическом состоянии. Ракова надеется, что «с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы».

Переливание донорской плазмы крови с антителами от коронавируса считается проверенным и надежным методом лечения. Однако не каждый переболевший COVID-19 может стать донором. О требованиях рассказал трансфузиолог Андрей Звонков.