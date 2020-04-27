Московские врачи оценили эффект лечения пациентов с коронавирусом плазмой

Врачи города Москвы зафиксировали определенные улучшения у борльных коронавирусом, которым переливают плазму крови выздоровевших. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова на телеканале «Россия 1».
Она отметила, что нет никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает значительно легче. Такой метод лечения используется только для пациентов в критическом состоянии. Ракова надеется, что «с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы».
Переливание донорской плазмы крови с антителами от коронавируса считается проверенным и надежным методом лечения. Однако не каждый переболевший COVID-19 может стать донором. О требованиях рассказал трансфузиолог Андрей Звонков.