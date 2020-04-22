Врач объяснил, почему не все вылечившиеся от COVID-19 могут стать донорами плазмы

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22 апреля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Переливание донорской плазмы крови с антителами от коронавируса считается проверенным и надежным методом лечения. Однако не каждый переболевший COVID-19 может стать донором. О требованиях рассказал трансфузиолог Андрей Звонков.

«Человек, может и рад бы отдать плазму. А ему скажут: "У тебя есть определенные проблемы со здоровьем, мы не можем тебя использовать как донора. У тебя сердце, гипертония, ты вынужден сидеть на лекарственных препаратах... Такую плазму мы брать не можем"», - объяснил врач.

Он добавил, что взятие плазмы абсолютно безопасно для донора. Сдать плазму может любой желающий от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических болезней. Также у него не должно быть гепатитов В и С и ВИЧ, передаёт Радио Sputnik.