Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач объяснил, кому поможет переливание плазмы крови при лечении коронавируса

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач объяснил, кому поможет переливание плазмы крови при лечении коронавируса
фото: pixabay.com

Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан оценил эффективность использования донорской плазмы с антителами в борьбе с коронавирусом нового типа. Известно, что он сам переболел инфекцией в марте.

«Я уже сдал свою плазму. Это долгий процесс, к сожалению. Сначала должно быть подтверждение, что вы болели и что вы переболели COVID-19. Затем вы приходите в донорский центр и сдаете кровь, чтобы они проверили уровень антител - сколько антител есть в вашем организме», - поделился он.

Каплан отметил, что подобный опыт использовался в прошлом для лечения других вирусных заболеваний и показал положительный результат. Однако он считает, что данный метод навряд ли поможет «людям в критическом состоянии с тяжелыми повреждениями легких», но пациентам с «умеренными или тяжелыми симптомами» облегчит процесс выздоровления.

Кроме того, он добавил, что не все люди могут стать донорами, у кого-то может быть недостаточная концентрация антител в крови.

Ранее заслуженный мастер спорта Марат Сафин раскрыл «секрет» предстоящего вакцинирования от COVID-19.

БА

В мире

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии COVID.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью