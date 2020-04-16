Врач объяснил, кому поможет переливание плазмы крови при лечении коронавируса

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16 апреля 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан оценил эффективность использования донорской плазмы с антителами в борьбе с коронавирусом нового типа. Известно, что он сам переболел инфекцией в марте.

«Я уже сдал свою плазму. Это долгий процесс, к сожалению. Сначала должно быть подтверждение, что вы болели и что вы переболели COVID-19. Затем вы приходите в донорский центр и сдаете кровь, чтобы они проверили уровень антител - сколько антител есть в вашем организме», - поделился он.

Каплан отметил, что подобный опыт использовался в прошлом для лечения других вирусных заболеваний и показал положительный результат. Однако он считает, что данный метод навряд ли поможет «людям в критическом состоянии с тяжелыми повреждениями легких», но пациентам с «умеренными или тяжелыми симптомами» облегчит процесс выздоровления.

Кроме того, он добавил, что не все люди могут стать донорами, у кого-то может быть недостаточная концентрация антител в крови.

Ранее заслуженный мастер спорта Марат Сафин раскрыл «секрет» предстоящего вакцинирования от COVID-19.