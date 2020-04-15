Американский врач сравнил COVID-19 с лотереей

Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан сравнил COVID-19 с лотереей и подчеркнул, что реакцию организма каждого отдельного человека на коронавирус нового типа нельзя спрогнозировать.

Каплан сам переболел коронавирусом, причем он не был уверен, что сможет выздороветь. Врач добавил, что ему повезло, однако часто бывают случаи, когда пациентам с сильным иммунитетом требуется кислородная поддержка. Дело в том, что иммунная система уничтожает не только вирус, но и здоровье человека.