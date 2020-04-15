Зарплату чиновников в Новой Зеландии снизят на 20% из-за пандемии COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что ее зарплата, зарплаты членов правительства и глав органов госслужбы будут сокращены на 20 процентов в связи с пандемией COVID-19.

Премьер уточнила, что чиновники будут получать пониженную заработную плату в течение ближайших шести месяцев. По словам Джасинды Ардерн, соответствующее решение было принято, поскольку простые жители Новой Зеландии теряют работу, а их зарплаты урезаются из-за распространения коронавируса нового типа.