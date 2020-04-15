В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны победил COVID-19

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15 апреля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, pixabay.com

Ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета стал самым пожилым человеком в Бразилии, выздоровевшим после коронавируса нового типа. Согласно последней информации источников, мужчине сейчас 99 лет.

Пивета признался, что победа в битве с COVID-19 стала для него не менее важной, чем победа в войне, поскольку в данном случае ему пришлось сражаться ради жизни, передает kp.ru.

99-летнему мужчине поставили диагноз "коронавирусная инфекция" две недели назад, после чего он был доставлен в госпиталь вооруженных сил в столице страны Бразилиа. В палате интенсивной терапии ветеран провел два дня – у него развилась пневмония. Аппарат ИВЛ пожилому пациенту, однако, не понадобился. Врачи полагают, что Эрмандо Пивета поправился благодаря своей прекрасной физической форме.

Отмечается, что в годы Второй мировой войны он был старшим лейтенантом и служил в Африке.