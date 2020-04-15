Введенная в кому из-за COVID-19 американка стала матерью

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15 апреля 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

младенец, pixabay.com

Жительница американского города Ванкувер, расположенного в штате Вашингтон, стала матерью, пока находилась в состоянии искусственной комы. В клинике женщина лечилась от коронавируса нового типа.

27-летняя Анджела Примаченко находилась на 33 акушерской неделе беременности, когда поступила в больницу с симптомами COVID-19, передает kp.ru. Состояние здоровья будущей матери ухудшалось, вследствие чего врачи приняли решение ввести ее в состояние искусственной комы.

Женщина родила девочку, которая в настоящий момент находится в реанимации под постоянным присмотром врачей. Анализы малышки на коронавирус нового типа показали отрицательный результат.