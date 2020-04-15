Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом
стетоскоп, pixabay.com
В ночь на среду, 15 апреля, стало известно, что в Москве скончались еще одиннадцать пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
 
Все новые жертвы коронавирусной инфекции имели сопутствующие заболевания, в частности, пиелонефрит, сахарный диабет, гипертонию, хронический гепатит С и хронический бронхит. Среди умерших были пациенты в возрасте от 48 до 86 лет.
 
Отметим, что к настоящему моменту общее количество граждан, скончавшихся от коронавируса нового типа в Москве, достигло 106 человек.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью