Доктору Леониду Рошалю присвоено звание Герой Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении доктору Рошалю звания Героя Труда.
В размещенном на портале правовой информации говорится, что звание президенту государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
В списке награжденных также худрук государственного академического Малого театра Юрий Соломин.
Ранее доктор Рошаль разъяснил различие между заражёнными коронавирусом и больными COVID-19.