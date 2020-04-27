Доктору Леониду Рошалю присвоено звание Герой Труда

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27 апреля 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении доктору Рошалю звания Героя Труда.

В размещенном на портале правовой информации говорится, что звание президенту государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

В списке награжденных также худрук государственного академического Малого театра Юрий Соломин.

Ранее доктор Рошаль разъяснил различие между заражёнными коронавирусом и больными COVID-19.