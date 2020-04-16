Доктор Рошаль разъяснил различие между заражёнными коронавирусом и больными COVID-19

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16 апреля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламенсткая газета

Л. Рошаль, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал отличать зараженных и больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Рошаль подчеркнул, что понятия инфицированный и больной важны для статистки по коронавирусу. Надо отличать, кто заражен, а кто лечится.

Сейчас появилась возможность провериться на COVID-19. И некоторые люди сдали анализы. В России около трети людей, у кого диагностировали коронавирус, не больны. У них нет никаких симптомов COVID-19. Рошаль отметил, что такие инфицированные могут не распространять инфекцию, если будут сами защищены – ограничат контакты, будут носить маски и перчатки.

Доктор Рошаль призвал не разводить панику по поводу нехватки средств защиты у докторов. По его данным, у медиков всё есть в достаточном количестве, все врачи обеспечены максимально.

Врач Виктор Ларичев рассказал, в каких случаях не стоит бояться подхватить COVID-19.