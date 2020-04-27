Владимир Путин согласился с предложением усилить наказание за умышленные поджоги леса

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27 апреля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин

Президент Владимир Путин согласен с предложением усилить ответственность в отношении виновных в лесных пожарах, если поджог был совершен умышленно с целью скрыть незаконную вырубку леса или другие нарушения.

"Сомнения нет, я полностью с этим согласен", - заявил он главе МЧС Евгению Зиничеву в ходе совещания. Путин отметил, что сейчас объективно возрастают риски паводков и пожаров. Борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам, в том числе природным.

На середину апреля в России охвачено огнём более 800 тысяч гектаров леса. Это на несколько тысяч гектаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Режим самоизоляции затрудняет тушение пожаров.