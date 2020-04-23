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Лесные пожары могут ухудшить ситуацию с коронавирусом

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Лесные пожары могут ухудшить ситуацию с коронавирусом

На середину апреля в России охвачено огнём более 800 тысяч гектаров леса. Это на несколько тысяч гектаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Режим самоизоляции затрудняет тушение пожаров. Пожарным подразделениям в ряде регионов не хватает техники, личного состава.

Больше всего лесов горит в Забайкальском крае, Новосибирской области. В этом году важно избежать массовых пожаров. Если дым опустится на города как в прошлом году, то ситуация с коронавирусом может ухудшиться.

Зима в этом году была тёплая, снега очень мало, вследствие чего леса и торфяники сухие. Крупные очаги пожаров в этом году замечены в центральных регионах страны. В «Авиалесоохране» указали на рукотворный характер лесных пожаров. Многие россияне сейчас не работают, спешат выехать на дачи, участки, разводя там костры.  Очень часто огонь перекидывается на траву, а далее - на лес. Причиной пожаров становятся и нарушения при профвыжигании сухой травы. Больше всего подобных проблем зарегистрировано в Забайкалье. Известны также случаи умышленного поджога леса. Полиция и администрация в ряде регионов установили вознаграждение за помощь в поиске поджигателей.

Пожарные и лесники, где они ещё остались, привлекают на борьбу с пожарами даже животных, к примеру, бобры помогают им строить плотины. Гринпис утверждает, что статистика по крупным пожарам скрывается. И вот что удивительно, штрафы за уничтожение леса в 10 раз ниже, чем за его сохранение.

ПВ

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