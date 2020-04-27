В полиции проверяют информацию о задержании мужчины на юге Москвы. Против него использовали газовый баллон

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27 апреля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Веленгурин Владимир/globallookpress.com

Стало известно об инциденте, который произошёл на улице Лестева на юге Москвы с мужчиной, в отношении которого полиция применила силу при задержании во время прогулки с собакой. Сейчас организована проверка данной информации.

Согласно источнику, накануне в Сети появилось видео, на котором полицейские валят москвича на землю и используют газовый баллон. При этом задержанный якобы нарушил режим самоизоляции, хотя просто гулял со своим питомцем.

«С балкона я увидела, как полицейские повалили на асфальт человека, гулявшего с собакой. Судя по всему, он был нетрезв», - рассказала собеседница, отметив, что в служебной машине уже сидела женщина – «наверное, жена задержанного».

По ее словам, на крики вышли соседи и попросили сотрудников позволить увести собаку домой.

Ранее в Екатеринбурге полицейские без масок задержали педиатра местной поликлиники около ее частного дома и не дали зайти за документами внутрь.