На Урале полицейские без масок не дали медику показать документы и задержали за неповиновение

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23 апреля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: e1.ru

Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге полицейские задержали педиатра местной поликлиники за то, что она не предъявила необходимые документы для передвижения по городу. Женщина объяснила, что хотела взять документы из дома, но ей этого не позволили.

Ольга Пряхина рассказала, что они с супругом решили отвезти продукты 83-летней свекрови, но потом муж уехал в город первым на мотоцикле. По ее словам, она осталась и отошла набрать воды из колонки. Однако по возращению к дому ее ждал “сюрприз”.

“Набрала полные канистры, поехала к дому. Вдруг вижу, что тут же у дома тормозит патрульная машина ГИБДД ... Идут ко мне: «Ваши документы». А документы у меня в сумке дома. Так получилось, что оставила и паспорт, и права. Говорю: сейчас вынесу сумку из дома … Они не пускают: «Поедем в участок, будем устанавливать личность» … Заламывают мне руки, роняют на землю, волоком тащат в машину. По ходу надевают наручники”, - поделилась собеседница.

Кроме того, женщина отметила, что полицейские дежурили без масок.

В результате после уговоров соседей наручники с задержанной сняли, а документы вынесла ее свекровь. Ольге выписали штраф за езду без прав и неповиновение полиции.