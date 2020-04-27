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В Кремле ответили на вопрос о сроках режима самоизоляции

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле ответили на вопрос о сроках режима самоизоляции
Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о сроках продления режима самоизоляции в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции в стране.

«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что называть сейчас конкретные сроки – это «пальцем в небо».

Ранее были названы примерные сроки продления самоизоляции.

Инфекционист перечислил условия смягчения ограничений из-за коронавируса в Москве.

 

БА

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