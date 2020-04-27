В Кремле ответили на вопрос о сроках режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о сроках продления режима самоизоляции в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции в стране.
«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны», - высказал официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что называть сейчас конкретные сроки – это «пальцем в небо».
Ранее были названы примерные сроки продления самоизоляции.
Инфекционист перечислил условия смягчения ограничений из-за коронавируса в Москве.