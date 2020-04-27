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В Севастополе ввели масочный режим

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Севастополе ввели масочный режим
памятник в Севастополе, pixabay.com
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев в связи коронавирусом нового типа ввел обязательный режим ношения масок в транспорте и в магазинах.

Развожаев подчеркнул, что COVID-19 сейчас распространяется в Севастополе, заметен рост динамики заражений. К этому приводит несоблюдение режима самоизоляции людьми, прибывшими в город из-за рубежа или из других регионов Российской Федерации.
 
Напомним, за сутки в Севастополе зарегистрировали пять новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных достигло 36.
ЕТ

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