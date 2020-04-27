Развожаев подчеркнул, что COVID-19 сейчас распространяется в Севастополе, заметен рост динамики заражений. К этому приводит несоблюдение режима самоизоляции людьми, прибывшими в город из-за рубежа или из других регионов Российской Федерации.
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В Севастополе ввели масочный режим
27 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Развожаев подчеркнул, что COVID-19 сейчас распространяется в Севастополе, заметен рост динамики заражений. К этому приводит несоблюдение режима самоизоляции людьми, прибывшими в город из-за рубежа или из других регионов Российской Федерации.