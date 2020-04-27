В Севастополе ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев в связи коронавирусом нового типа ввел обязательный режим ношения масок в транспорте и в магазинах.



Развожаев подчеркнул, что Развожаев подчеркнул, что COVID-19 сейчас распространяется в Севастополе, заметен рост динамики заражений. К этому приводит несоблюдение режима самоизоляции людьми, прибывшими в город из-за рубежа или из других регионов Российской Федерации.

Напомним, за сутки в Севастополе зарегистрировали пять новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных достигло 36.