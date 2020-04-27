В Калининградской области за сутки выявлено 28 случаев заражения коронавирусом

Сообщается, что у трети зараженных коронавирусом в Калининградской области за последние сутки заболевание протекает бессимптомно. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Всего в области за минувшие сутки зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом, среди них у шестерых пациентов диагностировали пневмонию, у 12 - ОРВИ, 10- бессимптомное проявление вируса. Общее количество больных в регионе возросло до 264. Сейчас всех инфицированных госпитализировали. Также определён круг общавшихся с ними людей для организации медицинского контроля.
Ранее в Рязанской области число пациентов с коронавирусом достигло 687.