В Калининградской области за сутки выявлено 28 случаев заражения коронавирусом

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27 апреля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что у трети зараженных коронавирусом в Калининградской области за последние сутки заболевание протекает бессимптомно. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего в области за минувшие сутки зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом, среди них у шестерых пациентов диагностировали пневмонию, у 12 - ОРВИ, 10- бессимптомное проявление вируса. Общее количество больных в регионе возросло до 264. Сейчас всех инфицированных госпитализировали. Также определён круг общавшихся с ними людей для организации медицинского контроля.

Ранее в Рязанской области число пациентов с коронавирусом достигло 687.