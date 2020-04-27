В Рязанской области за сутки выявили 85 новых случаев заражения COVID-19

В Рязанской области число пациентов с коронавирусом достигло 687. Известно, что за минувшие сутки было выявлено 85 случаев заражения.
Отмечается: еще 101 положительный тест находится на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Всего вместе с условно зараженными под контролем медиков в области находятся 788 пациентов.
С начала пандемии в регионе выздоровели 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение, у остальных болезнь протекала в легкой форме под наблюдением врачей.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение переноса майских праздников на более поздний срок из-за введенного режима самоизоляции.