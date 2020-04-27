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В Рязанской области за сутки выявили 85 новых случаев заражения COVID-19

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Рязанской области за сутки выявили 85 новых случаев заражения COVID-19
pixabay.com

В Рязанской области число пациентов с коронавирусом достигло 687. Известно, что за минувшие сутки было выявлено 85 случаев заражения.

Отмечается: еще 101 положительный тест находится на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Всего вместе с условно зараженными под контролем медиков в области находятся 788 пациентов.

С начала пандемии в регионе выздоровели 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение, у остальных болезнь протекала в легкой форме под наблюдением врачей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение переноса майских праздников на более поздний срок из-за введенного режима самоизоляции.

ЕЧ

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