В Совфеде оценили идею о переносе майских праздников

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27 апреля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение переноса майских праздников на более поздний срок из-за введенного режима самоизоляции.

Сенатор заявил, что не видит никакого смысла в переносе майских праздников и считает, что ничего не следует менять. В Совете Федерации добавили, что Роспотребнадзор и правительство РФ принимают решения с целью поэтапного решения проблем "с растяжением требований к самоизоляции".

Валерий Рязанский призвал россиян спокойно пережить период самоизоляции, не подвергая риску себя и других.