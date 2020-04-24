Глава Роспотребнадзора призвала россиян «не срываться на майских праздниках»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо.
Об этом главный санитарный врач РФ заявила на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.
По ее словам, ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть, «иначе всё, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», сообщается на сайте правительства РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции COVID-19. Попова ответила, что Роспотребнадзор подготовит такие рекомендации.
«Грядущие праздники нужно провести, абсолютно чётко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день», – сказала Попова.
Ранее Попова объяснила, почему в стране стали чаще выявлять коронавирус.