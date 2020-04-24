Глава Роспотребнадзора призвала россиян «не срываться на майских праздниках»

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24 апреля 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо.

Об этом главный санитарный врач РФ заявила на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

По ее словам, ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть, «иначе всё, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», сообщается на сайте правительства РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции COVID-19. Попова ответила, что Роспотребнадзор подготовит такие рекомендации.

«Грядущие праздники нужно провести, абсолютно чётко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день», – сказала Попова.

Ранее Попова объяснила, почему в стране стали чаще выявлять коронавирус.