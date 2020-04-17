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Попова объяснила, почему в стране стали чаще выявлять коронавирус

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Попова объяснила, почему в стране стали чаще выявлять коронавирус
Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему в России продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Руководитель ведомства рассказала, что за последние полтора месяца в стране значительно выросло число проводимых тестов на коронавирус. В настоящее время Россия занимает второе место по количеству проводимых тестирований.

«Если в начале марта мы делали до 2 тысяч исследований в день, то на сегодняшний день 103,5 тысячи проведённых исследований в течение одних суток. Безусловно, в связи с этим у нас выросла заболеваемость», - заявила Попова.

АБ

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