Седьмой пациент с COVID-19 скончался на Ставрополье

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27 апреля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

В Ставропольском крае скончался седьмой человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставил в понедельник, 27 апреля, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Известно, что за минувшие сутки коронавирус нового типа в регионе был выявлен еще у 32 человек. С начала эпидемии на территории Ставропольского края зафиксировали 453 случая заболевания, причем 45 зараженных – дети.

В настоящий момент в тяжелом состоянии находится 21 пациент. В состоянии средней степени тяжести – 123 человека. Вылечились 73 пациента.