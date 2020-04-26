В Европе из-за пандемии COVID-19 будет некому собирать урожай

Аргументы Недели → Общество 13+

26 апреля 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Закрытие границ на карантин в европейских странах в настоящий период кардинально решило проблему с беженцами. Теперь же выяснилось, что в период урожая в большинстве стран ЕС практически нет собственных желающих заниматься сбором овощей, фруктов и ягод. В последнее время такую утомительную и низкооплачиваемую работу выполняли преимущественно гастарбайтеры.

По данным исследовательской ассоциации Eurac Research, в аграрной сфере Италии занято около миллиона человек. Порядка 350 тысяч из них — иностранцы, как из стран ЕС, так и не входящих в объединение. Наиболее многочисленна румынская диаспора — 110 тысяч человек. Марокканцев — 35 тысяч, индийцев — 34 тысячи, албанцев — 32 тысячи, сенегальцев — 14 тысяч, поляков и тунисцев — по 13 тысяч. Многие из них приезжают из своих стран только на сезон, а после возвращаются обратно.

Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова объявила, что для решения проблемы сбора урожая встретится с румынским послом в Италии и попросит помощи «живой силы». Она готова даже в период карантина наладить функционирование авиа моста между Бухарестом и Римом, с помощью которого работники из Румынии поставлялись бы в Италию.

«Страх заразиться сильнее желания заработать.Мы должны организовать медицинский контроль на высшем уровне для сезонных рабочих, тогда они к нам поедут», - заявил заместитель министра сельского хозяйства Италии Джузеппе Л’Аббате.

Проблема нехватки рук стоит перед большинством фермеров Южной, Западной и Центральной Европы. В Германии аграрии рискуют остаться без сборщиков урожая спаржи - из года в год этим занимались десятки тысяч приезжающих на заработки поляков, румын и болгар. Сейчас ведутся переговоры с той же Румынией о допуске на апрель и май около 80 тысяч человек на период сбора урожая овощей.

Похожие проблемы испытывает Испания и Великобритания. Французские фермеры примерно около месяца назад тоже забили тревогу: по оценкам Минсельхоза, в аграрном секторе страны значились свободными около 200 тысяч рабочих мест.