В Московской духовной академии более 50 человек заразились COVID-19

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26 апреля 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixels.com

В Московской духовной академии (МДА) сообщили, что в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.

«На данный момент в МДА проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 отрицательный», – пояснили в пресс-службе организации.

В МДА отметили, что девять человек госпитализированы и проходят стационарное лечение.

Ранее сообщалось, что в Курской клинической инфекционной больнице умер епископ от COVID-19.