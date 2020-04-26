В Курске от коронавируса скончался епископ

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26 апреля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, свеча

В Курской клинической инфекционной больнице умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Несколько дней назад он был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и коронавирусом.

Накануне владыка был переведен в реанимацию, но спасти его не смогли. Епископу было 54 года. Он возглавлял Железногорскую епархию с момента ее образования в 2012 году.

Это первый случай кончины от COVID-19 архиерея РПЦ.

Ранее 21 апреля заболевший коронавирусом настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер в возрасте 48 лет.