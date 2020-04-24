Неверие РПЦ в коронавирус изменилось после первых жертв среди священников

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24 апреля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Надежда на Бога не помогла уберечься от коронавируса даже священнослужителям. Один из представителей московского духовенства скончался от коронавируса. Протоиерею Александру Агейкину было всего 48 лет. Он служил в Богоявленском Елоховском храме. Священника отпели в ограде церкви в закрытом гробу.



О том, что у настоятеля церкви был подтверждён опасный диагноз, долгое время не объявлялось. Обо всём стало известно, когда Агейкин уже впал в кому. В начале апреля протоиерей служил в одном храме с патриархом Кириллом. В этот же день глава РПЦ совершил объезд вокруг столицы на автомобиле с иконой.



В РПЦ стараются не разглашать информацию о смерти священника. Если ещё ранее священники считали, что люди должны ходить на службу, то сейчас мнение изменилось.



Несколько дней назад стало известно, что коронавирус диагностирован у всего клира Елоховского храма и членов семьи умершего священника. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 24 служащих Московской епархии. Во многих приходах священники стали сами сообщать о заболеваниях.



Храмы столицы и области были закрыты в середине апреля после распоряжения главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.



