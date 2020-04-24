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Неверие РПЦ в коронавирус изменилось после первых жертв среди священников

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Неверие РПЦ в коронавирус изменилось после первых жертв среди священников

Надежда на Бога не помогла уберечься от коронавируса даже священнослужителям. Один из представителей московского духовенства скончался от коронавируса. Протоиерею Александру Агейкину было всего 48 лет. Он служил в Богоявленском Елоховском храме. Священника отпели в ограде церкви в закрытом гробу.

О том, что у настоятеля церкви был подтверждён опасный диагноз, долгое время не объявлялось. Обо всём стало известно, когда Агейкин уже впал в кому. В начале апреля протоиерей служил в одном храме с патриархом Кириллом. В этот же день глава РПЦ совершил объезд вокруг столицы на автомобиле с иконой.

В РПЦ стараются не разглашать информацию о смерти священника. Если ещё ранее священники считали, что люди должны ходить на службу, то сейчас мнение изменилось.

Несколько дней назад стало известно, что коронавирус диагностирован у всего клира Елоховского храма и членов семьи умершего священника. На сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 24 служащих Московской епархии. Во многих приходах священники стали сами сообщать о заболеваниях.

Храмы столицы и области были закрыты в середине апреля после распоряжения главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.

ПВ

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