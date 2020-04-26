В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

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26 апреля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции сообщил, что в Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.

В ведомстве уточнили, что на период майских праздников будет запрещена продажа не только крепких алкогольных напитков, но и пива. Кроме того, приостанавливается продажа горючих веществ и средств для разведения огня.

Общее число заболевших коронавирусом нового типа в Курганской области составило 29 человек, из них 4 - выздоровели. Скончавшихся нет.

Ранее сообщалось, что в Томской области ввели ограничения на въезд и выезд без особых причин.