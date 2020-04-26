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Священник проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Священник проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса
Zamir Usmanov/Global Look Press, храм

Все, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса, будут прокляты. Об этом заявил настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (он же Николай Романов).

Тех, кто призывает россиян соблюдать самоизоляцию и не ходить в храмы, священник предложил выселить в Биробиджан либо на острова Мартиника или Спиналонга. По его мнению, в стране тут же закончится "несуществующая коронавирусная эпидемия". По словам Романова, россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", поскольку "духовное руководство закрывает храмы и предлагает общаться с Богом онлайн". Его проповедь, которую священник произнес 25 апреля, опубликована в YouTube.

Ранее в РПЦ призвали россиян не сетовать на сложности домашней самоизоляции, поскольку это далеко не самые худшие условия для жизни. 

НС

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