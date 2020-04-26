Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о телефоне спецсвязи Владимира Путина

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26 апреля 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал об устройстве телефона специальной связи, которым пользуется глава российского государства Владимир Путин.

Владимиру Путину достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника. Песков пояснил, что "там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов". Подобный режим работы для Путина не является какой-то новацией, а обычной практикой, добавил представитель Кремля.

"Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии", - объяснил Песков.

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин в период с 27 апреля по 3 мая может выступить с новым заявлением относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.