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Смехотерапия: самые смешные мемы про коронавирус

, 13:39 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: самые смешные мемы про коронавирус
Pixabay

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

 

Общество

Попова предложила продлить режим самоизоляции в России еще минимум на две недели

Попова предложила продлить режим самоизоляции в России еще минимум на две недели

Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России режим самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции необходимо продлить еще минимум на две недели.

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