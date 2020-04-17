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Аргументы Недели Общество 13+

Смехотерапия: литературные мемы про коронавирус

, 20:29 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: литературные мемы про коронавирус
Pixabay

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

В мире

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, спрогнозировал, какие последствия ждут Украину в случае ракетного удара Киева по территории Российской Федерации. По данному вопросу парламентарий высказался в беседе со СМИ.

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